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Sinner assente, Cobolli in piena corsa, Djokovic accelera: come cambia la race per le Atp Finals

Il campione altoatesino ha annunciato oggi il forfait e non difenderà il titolo a Torino. Al 'Torneo dei Maestri', gran finale della stagione, potrebbero però esserci l'ex numero uno e l'altro azzurro

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
06 ottobre 2026 | 16.33
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

La certezza di oggi, martedì 6 ottobre, è che a Torino Jannik Sinner non ci sarà. Il fuoriclasse azzurro, vincitore delle ultime due edizioni delle Atp Finals, ha annunciato in mattinata la fine anticipata della sua stagione, a causa del problema al ginocchio che lo aveva già costretto a saltare tutti i tornei successivi a Wimbledon. Il forfait del numero uno del ranking 'libera' dunque uno slot per il 'Torneo dei Maestri'. Un posto sempre più vicino per l'altro azzurro Flavio Cobolli, al momento quarto nella race, la classifica della stagione. E anche per Novak Djokovic, salito all'ottavo posto dopo il successo nel torneo di Pechino.

Atp Finals, come cambia la race

Ecco la race aggiornata dopo il successo di Djokovic a Pechino:

1. Alexander Zverev 8.750

2. Carlos Alcaraz 4.550

3. Ben Shelton 4.430

4. Flavio Cobolli 3.530

5. Frances Tiafoe 3.380

6. Arthur Fils 3.275

7. Daniil Medvedev 3.220

8. Novak Djokovic 2.830

9. Alex de Minaur 2.690

10. Rafael Jódar 2.509

11. Taylor Fritz 2.480

12. Jakub Mensik 2.405

13. Tommy Paul 2.385

14. Félix Auger-Aliassime 2.365

Atp Finals, la situazione

Le prossime settimane regaleranno dunque, come ogni anno, una battaglia per gli ultimi posti disponibili. Con l'assenza di Sinner, gli unici tennisti già qualificati a Torino sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Manca poco anche a Ben Shelton, al momento distante solo 120 punti dai 4550 che hanno dato la certezza ad Alcaraz.

Lotta serrata, poi, per gli altri posti utili: Flavio Cobolli, al momento quarto nella classifica stagionale (non considerando Sinner) è a quota 3.530 punti, davanti a Tiafoe, Fils, Medvedev e Djokovic. Dopo il successo Atp numero 102 in carriera, il serbo è salito fino all'ottavo posto virtuale nella race, davanti a De Minaur. Quindi, in poco più di 300 punti, ecco Jodar, Fritz, Mensik, Paul e Auger-Aliassime.

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race Atp Finals race Atp Finals come cambia race
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