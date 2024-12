“Staffetta Milano-Torino per le Atp Finals? In questo momento, non escludo niente. Ora sto facendo gli acquisti (ride, ndr), poi penseremo alle vendite”. Sono le parole di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a margine dell’evento di presentazione del Trophies Tour 2025 della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup a Palazzo Marino. “Come detto dal sindaco Sala, abbiamo appena raggiunto il massimo risultato possibile, tenere una manifestazione grossa come le Atp Finals per altri 5 anni, fino al 2030. Nel frattempo abbiamo fatto anche un blitz per la Coppa Davis. Credo che ci sia dunque modo per essere riconoscenti verso chi ci ha aiutato a lanciare le Atp Finals in Italia, ma pure per far crescere il tennis sfruttando opportunità che Milano offre meglio di chiunque altro nel nostro Paese. Serve un po’ di tempo”.

Atp Finals tra Milano e Torino

Il presidente Binaghi ha poi aggiunto, guardando al futuro e all’importanza delle Atp Finals per la crescita di tutto il movimento tennis. A maggior ragione, dopo il successo di Jannik Sinner poche settimane fa: “Credo che insieme al governo riusciremo a trovare una situazione equilibrata, che mantenga in tutte le città d’Italia, compresa Roma, un grande interesse verso il nostro sport. Con le giuste ricadute per le grandi città, che hanno fatto in modo diverso la storia del tennis. Troveremo una soluzione, tenendo conto che sulla Coppa Davis abbiamo più margine di decisione. Le Atp Finals sono la manifestazione più grande di proprietà dell’Atp. L’ultima parola spetta a loro”. Come annunciato al termine dell'ultima edizione del torneo dal presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi, il torneo resterà in Italia anche per il quinquennio 2026-2030.