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Atp Miami, la pioggia non dà tregua: lavori sul Centrale, variazioni nel programma

Il maltempo in Florida sta causando diversi problemi all'organizzazione del Masters 1000 americano. Potrebbe slittare anche il debutto di Sinner

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 marzo 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piove (tanto) su Miami. E il maltempo mette al rischio il tennis e l'Atp 1000 al via in Florida, con possibili variazioni e spostamenti dei match in calendario. La prima giornata di partite del tabellone principale è stata condizionata dalla pioggia incessante, che da giorni si abbatte sulla Florida e sta mettendo a dura prova l’organizzazione del torneo. Dopo l'arrivo a Miami di Jannik Sinner (fresco vincitore del torneo di Indian Wells), il meteo incerto potrebbe caratterizzare i prossimi giorni di incontri e complicare i piani dei tennisti.

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Pioggia a Miami, cosa succede al torneo

Tanti gli spostamenti, a cominciare da oggi. Il Centrale nell’Hard Rock Stadium non è ancora utilizzabile, visto che il maltempo ha costretto gli organizzatori a riprogrammare una serie di interventi tecnici alla struttura. Il campo non sarà dunque disponibile in giornata, con inevitabili cambiamenti, visto che 15 dei 16 incontri previsti sono stati spostati sugli altri campi. Tutto in un calendario che verrà man mano rivisto nelle prossime ore.

I problemi potrebbero riguardare anche i match degli azzurri (nella notte previsto il debutto di Berrettini) e di Sinner, anche se ci sono ancora giorni di margine. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo sabato 21 marzo, nel secondo turno del torneo. Pioggia permettendo.

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