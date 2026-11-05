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Atp Parigi, Berrettini si ritira: niente sfida con Alcaraz

Problema al braccio per l'azzurro: "Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari"

Matteo Berrettini - Ipa
Matteo Berrettini - Ipa
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05 novembre 2026 | 12.45
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Ennesimo problema fisico per Matteo Berrettini che non scenderà in campo contro Carlos Alcaraz nel torneo Atp Masters 1000 di Parigi negli ottavi di finale. "Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera...", ha scritto Berrettini in una storia su Instagram. "Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta -ha aggiunto l'azzurro-. Grazie a tutti per il sostegno e l'affetto che mi dimostrate ogni giorno, in campo e fuori".

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