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Atp Shanghai, Berrettini-Kovacevic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il romano sfida lo statunitense all'esordio del penultimo torneo Masters 1000 della stagione

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
06 ottobre 2026 | 17.09
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Matteo Berrettini. Mercoledì 7 ottobre, il romano affronta lo statunitense Aleksandar Kovacevic al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Berrettini, numero 46 del mondo, è reduce dal ko al secondo turno nel torneo Atp 500 di Tokyo contro il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, mentre Kovacevic è uscito al secondo turno delle qualificazioni, sempre nel torneo nipponico, contro lo spagnolo Jaume Munar.

Berrettini-Kovacevic, orario e precedenti

Il match tra Berrettini e Kovacevic si giocherà sul campo centrale come primo incontro a partire dalle 6 orario italiano. Tra i due non ci sono precedenti.

Berrettini-Kovacevic, dove vederla in tv

L'incontro di primo turno tra Berrettini e Kovacevic sarà visibile su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.

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berrettini kovacevic atp shanghai matteo berrettini
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