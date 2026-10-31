circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev - Diretta

Lo spagnolo sfida il russo per un posto in finale nel torneo austriaco

Carlos Alcaraz - Ipa
Carlos Alcaraz - Ipa
Segui Adnkronos su Google
31 ottobre 2026 | 14.17
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, sabato 31 ottobre, lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida il russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.797.985 euro). Alcaraz e Medvedev si sono affrontati in ben 9 occasioni con il 23enne di Murcia in vantaggio per 6-3 sul trentenne di Mosca che ha vinto l'unico confronto diretto disputato quest'anno in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, dove si è imposto per 6-3, 7-6 (7-3).

A seguire si disputerà la seconda semifinale tra il 29enne tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, e il 27enne australiano Alex De Minaur, numero 10 Atp e 5 del tabellone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza