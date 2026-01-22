circle x black
Australian Open, cori, bandiere e... Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-Baez

L'azzurro sfida l'argentino nel secondo turno dello Slam di Melbourne

Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
22 gennaio 2026 | 01.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia-Argentina sugli spalti degli Australian Open 2026. Oggi, giovedì 22 gennaio, il campo 6 di Melbourne si è animato per Darderi-Baez, match del secondo turno dello Slam che apre la stagione, con una vera e propria sfida tra tifosi, a suon di urla e cori. A seguire l'azzurro sono arrivati tanti appassionati italiani, mentre ancora di più sono gli argentini accorsi per sostenere Baez.

"Noi vogliamo questa vittoria", è stato il coro intonato dagli spettatori italiani al momento dell'ingresso in campo dei due giocatori, un modo per caricare e far sentire il proprio sostegno a Darderi. A rispondere gli argentini, che sulle note di 'Muchachos', canzone il cui remake è diventato identitario per la Nazionale albiceleste di calcio e già protagonista a Melbourne con Etcheverry, oggi tutto per Baez.

Sugli spalti sono spuntate inoltre bandiere tricolori e argentine, con spettatori che hanno sfoggiato magliette dell'Albiceleste, una anche con il 10 di Maradona sulle spalle.

