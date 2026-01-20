Come una medusa. Più o meno. Naomi Osaka ha stupito il pubblico della Rod Laver Arena di Melbourne, dove sono in corso gli Australian Open, con un vestito appariscente e particolare. Prima del match poi vinto con la croata Antonia Ruzic, la giapponese è entrata in campo indossando un abito (da lei ideato) con una lunga tunica turchese e un cappello bianco (con una grande farfalla a corredo), per ricordare una medusa. Un momento iconico e già consegnato alla storia dello Slam.

Naomi Osaka is the most confusing athlete I’ve ever witnessed. pic.twitter.com/MdoyEi2LrZ — J.P. Hovey (@jhovey34) January 20, 2026

"Nike mi ha permesso di disegnarlo - ha spiegato Osaka al termine del suo match -. È ispirato a una medusa. Sono davvero grata di poter fare le cose che amo. È davvero bellissimo”. E ancora: "C'è una farfalla sul cappello. C'è una farfalla anche sull'ombrello. Ha a che fare con l'Australian Open che ho vinto nel 2021”.

Osaka non è nuova a trovate di questo tipo. Solo qualche mese fa, agli Us Open, aveva fatto il suo ingresso in campo con un Labubu, i pupazzetti di Pop Mart diventati famosi nell'ultimo periodo perché portati da tanti personaggi famosi.