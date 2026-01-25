circle x black
Australian Open, ottavi con Sinner, Musetti e Darderi: programma e orario tv

I tre azzurri in campo, spicca il derby Sinner-Darderi

Jannik Sinner
Jannik Sinner
25 gennaio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti in campo negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 lunedì 26 gennaio. Il programma del tabellone del singolare maschile si tinge d'azzurro. Il primo a scendere in campo è Musetti, testa di serie numero 5, che alle 4 del mattino in Italia giocherà sul campo della Rod Laver Arena contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9.

Il derby tra Sinner e Darderi, rispettivamente numero 2 e numero 22 del tabellone, al momento è l'ultimo match in programma sul campo della Margaret Court Arena: si comincia alle 8 italiane. La sfida tutta tricolore non dovrebbe essere spostata, nonostante il cambiamento di programma imposto dal ritiro di Jakub Mensik: il ceco lascia il torneo per problemi agli addominali, il serbo Novak Djokovic vola ai quarti senza dove giocare nel match inizialmente previsto nella notte italiana sul campo della Rod Laver Arena.

Gli azzurri in tv e in streaming

Musetti-Fritz e Sinner-Darderi saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

Tag
sinner darderi australian open 2026
