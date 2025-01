I bergamaschi volano in Spagna per affrontare i blaugrana nell'ultima giornata di Champions League

Tempo di Champions League per l'Atalanta. I bergamaschi scendono in campo a Barcellona contro i blaugrana oggi, mercoledì 29 gennaio, per l'ultima giornata della prima fase del torneo. Obiettivo ottavi di finale per la squadra di Gasperini, reduce dal netto successo europeo contro lo Sturm Graz e da quello di campionato contro il Como. L'Atalanta si trova al momento al settimo posto in classifica con 14 punti, mentre il Barcellona è secondo a quota 18.

Barcellona-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Barcellona e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsì, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Barcellona-Atalanta, dove vederla in tv

Barcellona-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.