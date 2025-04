Finale di fuoco nel Clasico di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. La partita, vinta 3-2 dai blaugrana ai supplementari, è stata caratterizzata da tante polemiche della vigilia, relative all’arbitro, e da una direzione di gara contestata a più riprese dalla squadra di Carlo Ancelotti. L’episodio che fotografa la tensione della gara si è avuto al minuto 121, quando il difensore dei Blancos Antonio Rudiger è stato espulso dalla panchina per aver lanciato un oggetto (forse una borsa del ghiaccio) verso il direttore di gara Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Perché è stato espulso Rudiger

L'arbitro ha spiegato tutto nel suo rapporto: “È stato espulso per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff tecnico, mostrando un atteggiamento aggressivo”. Stando al regolamento, Rudiger potrebbe essere così squalificato per un periodo compreso tra 4 e 12 partite. E sconterebbe un’eventuale sospensione in Liga.