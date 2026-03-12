circle x black
Baseball, l'Italia è ai quarti del World Classic: Messico ko 9-1

Da segnalare i tre fuori campo del capitano azzurro, Vinnie Pasquantino

La nazionale italiana di baseball - Fibs
12 marzo 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prosegue il cammino dell'Italia del baseball nel World Baseball Classic in corso al Tokyo Dome: Messico battuto per 9-1. Gli azzurri si qualificano dunque ai quarti di finale della competizione, di fatto il Mondiale del baseball, dopo la vittoria di ieri contro gli Usa. Nella fase a eliminazione diretta affronteranno la squadra di Puerto Rico.

Da segnalare i tre fuori campo del capitano azzurro, Vinnie Pasquantino, un record storico della competizione e suo personale. I quarti di finale sabato dalle 20 in diretta su Sky Sport.

Baseball World Classic baseball italia messico baseball italia stati uniti
