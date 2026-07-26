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Wembanyama show anche a calcio, partitella e numeri in Texas

Dal basket Nba al calcio, il campione francese degli Spurs si mette in mostra in una partitella tra ragazzi

Victor Wembanyama - Ipa
Victor Wembanyama - Ipa
26 luglio 2026 | 13.56
Emanuele Rizzi
LETTURA: 3 minuti

La star Nba Victor Wembanyama ha i numeri anche per giocare a calcio. La stella francese dei San Antonio Spurs e della nazionale transalpina ha partecipato ad una partitella di calcio a Katy, non lontano da Houston in Texas, mettendo in mostra le sue qualità calcistiche con una maglia personalizzata del Psg.

Mentre la maggior parte dei giocatori trascorre la pausa estiva allenandosi privatamente o in palestre esclusive, 'Wemby' ha preso parte ad una partitella estemporanea tra ragazzi come un giocatore qualsiasi, ma con avversari alti quasi la metà di lui che è alto 2 metri e 24. Un ragazzo che ama giocare a pallone e che ha dimostrato di sapersela più che cavare. Un ragazzo che segue i suoi interessi senza preoccuparsi di ciò che la gente si aspetta da una persona del suo calibro.

La passione di Wembanyama per il calcio non è mai stata un segreto visto che già prima di diventare una superstar del basket Nba, il calcio ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita durante la sua infanzia in Francia.

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calcio basket Nba Wembanyama
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