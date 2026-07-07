circle x black
Cerca nel sito
 

Tutto il Belgio 'trolla' Trump, nello spogliatoio è Trump Dance - Video

07 luglio 2026 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Trump Dance per celebrare la vittoria. Il Belgio batte 4-1 gli Stati Uniti negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e negli spogliatoi festeggia con il ballo del presidente degli Stati Uniti. La Trump Dance, sulle note di YMCA, corona la giornata speciale dei Diavoli Rossi con un 'omaggio' al presidente degli Stati Uniti, che si era speso - con un'ingerenza senza precedenti - per far cancellare la squalifica dell'attaccante americano Falorin Balogun. In campo, al fischio finale, a muovere i primi passi è Romelu Lukaku. Negli spogliatoi, però, ballano tutti...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa belgio trump dance video belgio
Vedi anche
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video
News to go
Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza