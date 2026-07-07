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Berrettini: "Ho un dolore cronico all'anca, non giocherò a Gstaad e Kitzbuehel. Devo riposare"

Il trentenne romano punta a tornare nei tornei sul cemento statunitense

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 16.59
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Voevo darvi un aggiornamento, non giocherò a Gstaad e Kitzbuehel. Dopo averne discusso con il mio medico e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la cosa migliore da fare sia riposarmi, in modo da essere pronto per la serie di tornei negli Stati Uniti. Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento". Con una storia su Instagram Matteo Berrettini annuncia il suo forfait per i tornei sulla terra battuta post-Wimbledon. Sull'erba londinese il trentenne romano si è fermato al 3° turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov che lo ha sconfitto al 5° set.

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berrettini forfait dolore all'anca Matteo berrettini Gstaad Kitzbuehel
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