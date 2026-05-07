circle x black
Cerca nel sito
 

Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'australiano nel primo turno degli Internazionali d'Italia

Matteo Berrettini - Afp
Matteo Berrettini - Afp
07 maggio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin - in diretta tv e streaming - nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato battuto al primo turno da Prizmic.

CTA

Berrettini-Popyrin, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 11 sul campo Centrale del Foro Italico. I due tennisti si sono sfidati in cinque precedenti, con l'azzurro che conduce nettamente per 4-1 nel parziale. Nell'ultimo incrocio tra i due a imporsi è stato proprio Berrettini, che ha battuto Popyrin in due set nel primo turno dell'Atp di Vienna 2025.

Berrettini-Popyrin, dove vederla in tv

Berrettini-Popyrin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
berrettini berrettini popyrin berrettini oggi berrettini popyrin oggi berrettini popyrin dove vederla tv
Vedi anche
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza