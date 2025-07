Matteo Berrettini non lascia e rilancia. Il tennista azzurro, che salterà anche il torneo Atp Masters 1000 di Cintinnati (quarto forfait consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto) ha pubblicato sui social un messaggio che fa ben sperare i tifosi: "Step by step with the best" ha scritto l'azzurro a corredo di una foto accanto a Jannik Sinner a Montecarlo. "Un passo alla volta con il migliore", dunque. Magari per rimettere piede in campo già agli Us open, ultimo Slam stagionale.

Berrettini al lavoro con Sinner

Solo poche settimane fa, in seguito all'eliminazione a Wimbledon, Matteo aveva parlato così: "Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro". Dopo la mancata partecipazione agli ultimi tornei, la foto con Sinner pubblicata oggi potrebbe rappresentare una svolta: Matteo torna alla carica e si allena con il numero uno al mondo per ritrovare stimoli e sicurezza, magari già per gli Us Open.