L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 8 aprile, il Bayern Monaco all'Allianz Arena nell'andata dei quarti di finale. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Parma in campionato, ha eliminato il Feyenoord agli ottavi, mentre i baveresi hanno vinto il derby tedesco contro il Bayer Leverkusen.

Bayern Monaco-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bayern Monaco e Inter è in programma oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Bayern Monaco-Inter, dove vederla in tv

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.