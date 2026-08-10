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Bezos sbarca nel calcio, il fondatore di Amazon punta a una quota del Liverpool

Il miliardario fa parte di un gruppo di investitori intenzioinato ad acquistare un terzo dei Reds

Jeff Bezos - Ipa/Fotogramma
Jeff Bezos - Ipa/Fotogramma
10 agosto 2026 | 13.43
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Jeff Bezos potrebbe pronto a sbarcare nel mondo del calcio. Il fondatore di Amazon, secondo quanto riferito da Sky News, farebbe infatti parte del gruppo di investitori intenzionato ad acquisire una partecipazione di circa un terzo nel Liverpool. Il club inglese, controllato dal Fenway Sports Group dal 2010, sarebbe ormai vicino a ufficializzare l’operazione: l’annuncio della transazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con il via libera atteso nel corso di questa settimana. Il consorzio che include Bezos sarebbe guidato da Amit Bhatia, imprenditore che in passato ha detenuto una quota del Queens Park Rangers e che è inoltre genero del miliardario indiano Lakshmi Mittal, a capo della più grande società siderurgica al mondo. Tra i possibili investitori coinvolti nell’operazione ci sarebbe anche Eduardo Saverin, tra i fondatori di Facebook. L’ingresso del gruppo nel capitale del Liverpool avverrebbe sulla base di una valutazione complessiva del club di circa 4,4 miliardi di sterline, pari a quasi 5 miliardi di euro.

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calcio Liverpool investitori acquisto
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