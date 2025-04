Cresce l'attesa per la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna, che partirà ufficialmente domani, mercoledì 30 aprile. Il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma si affronteranno i rossoneri di Conceicao, che hanno eliminato l'Inter nel derby valido per la semifinale, e i rossoblù di Italiano, volato all'ultimo atto del torneo grazie alla vittoria nel doppio confronto contro l'Empoli. In questi giorni sono stati definiti i prezzi, i tempi e le modalità di vendita dei biglietti. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Finale Coppa Italia, i tempi e le modalità di vendita

La vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia partirà domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 10. I tagliandi saranno inoltre acquistabili solamente in modalità online sul sito web di TicketOne. Ai tifosi del Milan saranno riservati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. A quelli del Bologna invece la Curva Nord, i Distinti Nord, la Tribuna Monte Mario lato Nord e la Tribuna Tevere lato Nord.

La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati delle due squadre, mentre la vendita libera inizierà il 6 maggio a partire dalle 12. Dalle 10 del 30 maggio quindi chi ha sottoscritto a inizio anno un abbonamento avrà la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti ciascuno, ma soltanto destinati ad altri abbonati. Per quanto riguarda il Milan, dalle 11 del 2 maggio fino alle 9 del 4 la vendita sarà aperta ai soci dei Milan Club, poi dalle 10 del 4 maggio toccherà ai possessori della card Cuore Rossonero.

Gli abbonati del Bologna potranno invece sfruttare la propria prelazione dalle 10 del 30 aprile fino alle 9 del 4 maggio, sempre con il limite dei quattro biglietti destinabili ad altri abbonati. Dalle 10 del 4 fino alle 10 del 6 maggio invece potranno acquistare i biglietti i possessori di We Are One Card.

Finale Coppa Italia, i prezzi dei biglietti

I prezzi dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna variano da un minimo di 40 euro per le curve fino a oltre 200 per la Tribuna Monte Mario. Per i bambini al di sotto dei sei anni l'ingresso è gratuito, ma senza alcun diritto di posto. Ecco tutti i prezzi del dettaglio per i vari settori dello stadio Olimpico di Roma:

Tribuna Monte Mario: 220 euro

Tribuna Monte Mario Laterale: 180 euro

Tribuna Tevere: 170 euro

Tribuna Tevere Laterale: 130 euro

Distinti: 60 euro

Curve: 40 euro