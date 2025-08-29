Il club rossoblù ha scoperto le sue prossime avversarie nella seconda coppa continentale
Il Bologna scende in campo in Europa League. Il club rossoblù ha scoperto oggi, venerdì 29 agosto, le otto avversarie della fase campionato della seconda competizione continentale, a cui si è qualificata vincendo la scorsa Coppa Italia, riuscendo a battere il Milan in finale. All'esordio in campionato la squadra di Italiano è stata battuta all'Olimpico dalla Roma di Gasperini, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Wesley.
Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta.
Aston Villa-Bologna
Bologna-Salisburgo
Bologna-Celtic
Maccabi Tel Aviv-Bologna
Bologna-Friburgo
FCSB-Bologna
Bologna-Brann
Celta Vigo-Bologna