Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo

Il club rossoblù ha scoperto le sue prossime avversarie nella seconda coppa continentale

Riccardo Orsolini - Ipa/Fotogramma
Riccardo Orsolini - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna scende in campo in Europa League. Il club rossoblù ha scoperto oggi, venerdì 29 agosto, le otto avversarie della fase campionato della seconda competizione continentale, a cui si è qualificata vincendo la scorsa Coppa Italia, riuscendo a battere il Milan in finale. All'esordio in campionato la squadra di Italiano è stata battuta all'Olimpico dalla Roma di Gasperini, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Wesley.

Bologna, le avversarie in Europa League

Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta.

Aston Villa-Bologna

Bologna-Salisburgo

Bologna-Celtic

Maccabi Tel Aviv-Bologna

Bologna-Friburgo

FCSB-Bologna

Bologna-Brann

Celta Vigo-Bologna

