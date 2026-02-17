circle x black
Borussia Dortmund-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea sfida i gialloneri in trasferta nell'andata dei playoff di Champions League

Ederson e Krstovic - Ipa/Fotogramma
17 febbraio 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 17 febbraio, la Dea sfida il Borussia Dortmund - in diretta tv e streaming - alla Signal Iduna Arena di Dortmund nell'andata dei playoff della massima competizione europea. La squadra ha chiuso la fase campionato al 15esimo posto, assicurandosi così un posto agli spareggi, mentre i tedeschi sono arrivati 17esimi nella classifica generale.

In campionato, nell'ultimo turno, l'Atalanta ha vinto contro la Lazio, battuta 2-0 all'Olimpico grazie ai gol di Ederson su rigore e Zalewski.

Borussia Dortmund-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. All. N. Kovac

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Borussia Dortmund-Atalanta, dove vederla in tv

Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

