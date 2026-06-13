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Brasile-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Debutto ai Mondiali per la Selecao di Ancelotti

Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 06.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Debutto ai Mondiali 2026 per il Brasile di Carlo Ancelotti. Nella notte tra oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14, la Selecao sfida il Marocco - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti. Grande attesa per la prima di Ancelotti da commissario tecnico verdeoro, che arriva al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, con l'ambizione di conquistare il sesto Mondiale della storia brasiliana.

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Brasile-Marocco, orario e probabili formazioni

La sfida tra Brasile e Marocco è in programma domenica 14 giugno a mezzanotte ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá, Bruno Guimaraes; Raphinha, Cunha, Vinicius Jr. Ct. Ancelotti

Marocco (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Ounahi, Saibari; El Kaabi. Ct. Ouhabi

Brasile-Marocco, dove vederla in tv

Brasile-Marocco sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sulla Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

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