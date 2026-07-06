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Brasile eliminato, Neymar in lacrime dice addio alla selecao: "Finisce qui"

Il numero 10 si congeda dopo la sconfitta con la Norvegia. Gol su rigore e lite col portiere

Neymar in lacrime - (Fotogramma)
Neymar in lacrime - (Fotogramma)
06 luglio 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Brasile eliminato dai Mondiali 2026 negli ottavi e Neymar dice addio alla selecao tra le lacrime. Il numero 10, a segno su rigore nel match perso 2-1 contro la Norvegia, alla fine del match annuncia la fine della carriera in Nazionale. "Ho iniziato qui, finisco qui", dice riportando alla memoria il suo primo gol con la maglia verdeoro, segnato proprio al MetLife Stadium nel 2010, in un'amichevole vinta contro gli Stati Uniti. "Ho provato e provato, ma è finita", aggiunge. Il sipario cala con un gol inutile, realizzato su rigore dopo la 'lite' col portiere norvegese Nyland. Il botta e risposta viene ricostruito dal programma tv 'Jogo Falado'. Neymar e Nyland si fronteggiano prima dell'esecuzione del penalty.

"Dove vuoi il rigore? Dove lo vuoi?", dice Neymar rivolgendosi all'estremo difensore, capace di parare il rigore calciato da Bruno Guimaraes in avvio di partita. "Sul palo, sul palo", replica Nyland. "Non con me. Non con me. Idiota", ribatte Neymar, che dal dischetto non sbaglia e dopo il gol va di nuovo a cercare il confronto diretto. Neymar, prima del sipario, è protagonista anche di un faccia a faccia con Odegaard. Il numero 10 della Norvegia non reagisce e non alimenta lo scontro con l'avversario, evidentemente frustrato per il risultato. Alla fine, tutto si ricompone: Neymar si scusa. Al fischio finale, il crollo: il numero 10 verdeoro crolla in lacrime, il Mondiale finisce e arriva l'addio alla selecao.

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Mondiali 2026 Neymar brasile norvegia
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