Juventus, è già mercato: idea Brozovic per il centrocampo

Il club bianconero a caccia di un regista

Marcelo Brozovic - Ipa/Fotogramma
Marcelo Brozovic - Ipa/Fotogramma
14 novembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marcelo Brozovic alla Juventus? La sosta delle Nazionali sta lasciando spazio al calciomercato, con i bianconeri a caccia di un rinforzo a centrocampo. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile, romantico, ritorno di Miralem Pjanic, con una visita del bosniaco alla Continassa che aveva acceso le fantasie dei tifosi. Questa volta tocca a un altro ex Serie A, Brozovic, ex regista dell'Inter oggi all'Al Nassr.

Il centrocampista croato, 32 anni, si è trasferito in Arabia Saudita nell'estate del 2023 ed è in scadenza di contratto, condizione che potrebbe agevolare la trattativa. Brozovic, dal canto suo, sarebbe più che disponibile a rientrare in Italia, nonostante la Juventus non possa garantirgli il faraonico stipendio percepito all'Al Nassr.

A gennaio è probabile che la Juventus, su indicazione del nuovo allenatore Luciano Spalletti, possa tornare sul mercato per puntellare il proprio centrocampo e l'operazione Brozovic tornerebbe in auge proprio per i costi contenuti, garantendo un rinforzo d'esperienza e personalità alla mediana bianconera.

brozovic juventus mercato juventus brozovic juve calciomercato juve news
