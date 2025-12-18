Il tennista kazako si sta allenando in vista della nuova stagione

Prima polemica agli Australian Open 2026? A meno di un mese dall'inizio del primo Slam della stagione, al via il prossimo 12 gennaio, ci ha pensato Alexander Bublik ad 'accendere' il clima del circuito. Il tennista kazako sta preparando il nuovo anno allenandosi con le palline australiane, che però, stando a quanto riportato dallo stesso Bublik, sembrano avere qualche problema.

Bublik ha infatti postato una foto, pubblicata sul suo canale Telegram, mentre tiene in mano due palline 'griffate' AO: "Palline di alta qualità da un torneo del Grande Slam. Dopo cinque minuti in cui ho allenato gli slice", un commento decisamente ironico visto che le palline, come si vede dalla foto, sono già rovinate.