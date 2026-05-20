circle x black
Cerca nel sito
 

Bublik contro doppio e padel: "Se non sai giocare a tennis..."

Il tennista kazako è tornato a far parlare di sé

Alexander Bublik - Ipa/Fotogramma
Alexander Bublik - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi gioca in doppio non è un vero tennista, almeno secondo Alexander Bublik. Il giocatore kazako è tornato a far parlare di sé, come spesso gli capita, con una polemica per la verità non nuova, confermando la sua avversione per il doppio e, a quanto pare anche per il padel: "Non è tennis, è mezzo tennis. Se non sai giocare in singolo, giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel. È così semplice", ha detto Bublik in un'intervista concessa al Guardian.

CTA

Il motivo per cui i giocatori si danno al doppio, secondo Bublik, è in primis economico: "Penso che te ne renda conto subito, non appena inizi a guadagnare giocando a tennis, che è un grande business".

"È fantastico vincere trofei, è fantastico giocare in uno stadio bellissimo, tutto questo è molto bello, ma alla fine devi guadagnarti da vivere", ha detto Bublik, "e penso che questa sia stata la mia motivazione principale quando sono diventato un tennista professionista".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bublik bublik doppio bublik padel bublik polemica
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza