Buon compleanno Leo Messi, 6 Mondiali in 20 anni l’unico vinto è stato senza candeline

Oggi Lionel Messi spegne 39 candeline. Per il campione argentino si tratta del quinto compleanno festeggiato durante una FIFA World Cup, la prima volta fu nel 2006, l’anno del suo debutto nella competizione Mondiale, quando alcuni dei talenti che oggi dovrà affrontare sul campo non erano neppure nati.

C'è chi per il compleanno desidera una torta, chi un viaggio, chi un gioiello, chi una cena di lusso. E poi c'è La Pulce, che probabilmente desidera solo un regalo: vincere ancora e coronare una carriera da leggenda. Guardando al passato Leo, infatti, non si è mai regalato una Coppa del Mondo e l’unica vinta è stata quella di Qatar 2022, proprio quando il suo compleanno non coincideva con le settimane dei Mondiali.

La legacy di Messi non è fatta soltanto di Palloni d’Oro, record storici, vittorie senza eguali, ma è quella di chi ha costruito la propria grandezza discretamente, rimanendo sempre fedele a sé stesso. E forse è anche per questo che milioni di persone si riconoscono in un campione che ha già conquistato tutto, ma che non ha mai smesso di inseguire nuovi traguardi. Quest'anno per lui il desiderio è doppio: portare ancora una volta l'Argentina sul tetto del mondo e chiudere il torneo da protagonista assoluto. Secondo gli esperti Sisal, veder realizzati questi sogni è tutt'altro che impossibile. Messi è infatti tra i principali candidati al titolo di Miglior Giocatore del Mondiale, a 3,50 e anche le probabilità che il campione Albiceleste alzi il Trofeo per la seconda volta consecutiva non sono scarse: al momento la vittoria dell’Argentina è offerta a 6,00 e rincorre nei pronostici solo la Francia di Mbappé (4,00).

Se l'Argentina riuscisse a conquistare nuovamente il Mondiale, sarebbe un'impresa storica: il suo bis sarebbe infatti il terzo in due edizioni consecutive, dopo quello dell’Italia (1934 e 1938) e del Brasile (1958 e 1962), a 64 anni dal precedente.

E allora la domanda che si pongono milioni di tifosi è una sola: può davvero esserci un finale migliore per la carriera del 10 più grande della sua generazione? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime settimane. Intanto, tra una partita e l'altra, buon compleanno Le