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Buonfiglio: "Il Coni è orgoglioso del premio Fair Play Menarini"

Luciano Buonfiglio nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. - (Foto ufficio stampa)
Luciano Buonfiglio nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. - (Foto ufficio stampa)
04 giugno 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
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"Trent'anni vogliono dire tanto, vuol dire una storia, vuol dire che si è costruito un percorso di certezze, vuol dire che si sono premiati tanti campioni e oggi si premiano tre giovannissimi per il loro comportamento. Il fair play è la sintesi di tanti valori, tra cui etica e rispetto. Il Coni sarà sempre fiero e orgoglioso di portare avanti questo premio". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

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"Non è un miracolo ospitare le Olimpiadi, così come non un sono miracolo i risultati del tennis, del volley e degli altri sport, solo il calcio non ci è riuscito perché ha la presunzione di vivere nel passato. "Oggi dobbiamo allenarci tanto, sia con la tecnica che con la preparazione fisica -sottolinea il presidente del Coni-. Noi siamo ben preparati, qualche medaglia l'abbiamo persa ma a Milano-Cortina siamo arrivati a conquistare 30 medaglie, nonostante la pressione di giocare in casa. Tutto il sistema e la filiera delle federazioni hanno funzionato".

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Fair Play Menarini Coni Premio Internazionale
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