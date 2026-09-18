circle x black
Cerca nel sito
 

Buse contro il tennis femminile: "E' uno sport diverso, anche il numero 200 batterebbe Rybakina"

Il 22enne peruviano riapre la 'battaglia dei sessi'

Ignacio Buse - Ipa/Fotogramma
Ignacio Buse - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 17.57
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Bastano due lettere per riaprire una ferita mai del tutto rimarginata nel mondo della racchetta: "Sì". Con questa secca risposta, Ignacio Buse (numero 35 del mondo e vincitore quest'anno ad Amburgo e Winston-Salem) ha riacceso la polemica sul divario tra circuito maschile e femminile. Durante una diretta sul canale streaming 'Cristorata7', il 22enne peruviano ha affermato che un qualsiasi tennista tra i primi 30, ma anche tra i primi 200 al mondo, batterebbe la numero 1 Wta Elena Rybakina.

Per Buse non si tratterebbe nemmeno di un vero paragone, definendo il tennis femminile "uno sport diverso" per via delle incolmabili differenze fisiche. Nemmeno il ricordo di Serena Williams al top della forma gli ha fatto cambiare idea, concedendo un minimo dubbio solo di fronte a un ipotetico rivale fuori dai primi mille. Dichiarazioni che richiamano alla memoria la storica "Battaglia dei Sessi" tra Billie Jean King e Bobby Riggs, riproponendo a distanza di decenni il dibattito sul confronto diretto tra il circuito Atp e quello Wta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rybakina buse battaglia sessi tennis femminile sport diverso
Vedi anche
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza