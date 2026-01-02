Calcio: Serie A, Lazio - Napoli, azzurri favoriti

Nella 18esima di campionato, la prima del 2026, allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio – Napoli, con i biancocelesti che vogliono continuare a scalare la classifica e i partenopei che puntano ad avvicinarsi al primo posto. Nonostante la Lazio sia imbattuta da cinque incontri in campionato con il Napoli, il pronostico degli esperti di Sisal pende dalla parte degli azzurri, avanti a 2,30, il successo dei capitolini è a 3,60, il pareggio – risultato delle ultime due sfide – è a 3,00. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe mentre il Napoli arriva da tre vittorie di fila senza subire gol: l’ipotesi che entrambe vadano a segno è a 2,00 mentre il quarto clean sheet di fila degli uomini di Conte è a 3,40. Con Castellanos a un passo dall’addio, l’attacco della Lazio sarà affidato a Noslin, autore finora di 2 gol in campionato, la sua rete ai partenopei è a 5,00, stessa quota per Isaksen marcatore, che al Napoli ha segnato due reti, mentre il gol di Zaccagni è a 6,00. Conte affida l’attacco al tridente Neres - Hojlund – Elmas, il gol del brasiliano è a 4,50, a 3,75 la rete del danese con Elmas a 5,00.

A San Siro la capolista Inter ospita il Bologna, con i nerazzurri che puntano a prendersi la rivincita dalla sconfitta ai rigori di Supercoppa italiana a Riad. La squadra di Chivu, reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, comanda il pronostico, a 1,38, si sale a 8,50 per il blitz dei rossoblù, a digiuno di vittorie da 4 partite, mentre il pareggio vale 4,75. Lautaro Martínez, autore di nove gol in campionato, potrebbe andare in doppia cifra segnando agli emiliani, ipotesi a 2,25. L’argentino si sfida a distanza con l’altro miglior marcatore dell'anno solare 2025 (entrambi 15 gol), Riccardo Orsolini, il cui gol vale 5,00. Altra sfida su cui puntare i riflettori è Atalanta – Roma, soprattutto per il ritorno di Gasperini nello stadio che è stato suo per 10 anni costellati di tanti successi. La Dea vuole reagire subito dopo la sconfitta con l’Inter, mentre i giallorossi cercano continuità dopo il successo sul Genoa. Il pronostico è a favore della squadra di Palladino, avanti a 2,25, a 3,40 la vittoria romanista, il segno X è a 3.10. Tra i nerazzurri, spicca Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma, a segno a 2,40, mentre tra i giallorossi attenzione a Dybala, a 3,50. Tra le altre gare di giornata, la Fiorentina ospita la Cremonese: la viola, a meno 5 dal treno salvezza, è obbligata a vincere ed è favorita, a 1,75 contro il 4,50 dei grigiorossi e il 3,60 del pareggio.