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Serie A, oggi Torino-Roma 0-0 - Diretta

I giallorossi affrontano i granata nella quarta giornata di campionato

Gian Piero Gasperini - Ipa
Gian Piero Gasperini - Ipa
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14 settembre 2026 | 17.49
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Oggi, lunedì 14 settembre alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match era inizialmente in programma domenica 13 settembre, ma è stato posticipato per via dell’impegno Champions League dei giallorossi contro il Fenerbahce. Trasferta vietata ai tifosi romanisti.

I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con tre vittorie in altrettante partite, contro Fiorentina, Lecce e Atalanta.

La partita fra Torino e Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Dazn. La partita è visibile anche sul canale Dazn 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento Dazn attivo Full o Family.

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