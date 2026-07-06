Calcio, Ssc Napoli apre Centenario con nuovo Home Kit e iniziative dedicate a storia, passione e appartenenza

SSC Napoli apre la stagione del suo Centenario, un anno di iniziative nel segno di un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro: Pe' cient'anne. Il racconto prende il via oggi nella cornice della Panorama Lounge a bordo di MSC World Europa, con la presentazione della nuova maglia Home 2026/27, che accompagnerà la squadra in questa stagione speciale ed è espressione centrale dell’identità del Centenario. Il Club ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l’anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e appartenenza. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo della società e, da secoli, emblema della passione e dell’indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese si muovono dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato. La nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, che ha lavorato al progetto creativo in sinergia con Valentina De Laurentiis e il suo team. Sulla maglia trovano inoltre spazio i loghi di MSC, Main Partner dal 2023 con un accordo rinnovato fino al 2029, Sorgesana, Back-of-Shirt Partner per la terza stagione e vicina al Club con SGAM dal 2005, e DongFeng, alla seconda stagione come Sleeve Partner e al fianco di SSC Napoli fino al 2029.

Un secolo di storia, passione e appartenenza racchiuso in un capo che guarda al passato per raccontare il futuro. La nuova Home nasce dalla memoria collettiva dei tifosi azzurri e da una delle maglie più iconiche della storia del Club, quella del primo Scudetto: da qui il Centenary Blue, una tonalità inedita che reinterpreta l'azzurro tradizionale in chiave contemporanea, mentre il tessuto tecnico richiama nella trama la storica lanetta anni Ottanta. Il cuore del progetto è il crest celebrativo posizionato sul petto, che racchiude in un unico simbolo cento anni di Napoli. Torna così a far parte dell'ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e antico emblema della città. Si tratta di una metafora visiva della passione impetuosa del popolo partenopeo, qui accanto al numero 100, al simbolo dell'infinito e all'attuale logo SSC Napoli: quattro elementi che tengono insieme origini, presente e futuro del Club. Non manca un dettaglio riservato ai tifosi: il retro collo personalizzato con la scritta “Partenopei”, e la tecnologia NFC integrata nella patch “Authentic”, che apre l'accesso a contenuti esclusivi dedicati al mondo Napoli. “Quando abbiamo immaginato la maglia del Centenario, volevamo custodire un’emozione. Siamo partiti dalla memoria dei tifosi, reinterpretando in chiave contemporanea l’azzurro del primo Scudetto e il richiamo alla lanetta degli anni Ottanta. Il crest celebrativo racchiude passato, presente e futuro: per noi non è una semplice maglia, ma un pezzo di Napoli da tramandare”. Valentina De Laurentiis, Board Member e Style designer di SSC Napoli.

La maglia Home è solo il primo capitolo del Centenario. Il 10 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno svelate le divise Away e Third. A Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno inoltre ripercorrere la memoria del Club attraverso installazioni speciali allestite nei Fan Village, realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli. Il percorso proseguirà poi il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli, che vedrà protagonisti i tifosi insieme ad alcune leggende della storia azzurra, per poi allargarsi nei mesi successivi anche oltre i confini cittadini, con degli appuntamenti internazionali dedicati ai sostenitori partenopei nel mondo. In autunno arriverà inoltre il primo film dedicato alla storia di SSC Napoli, dagli albori ai giorni nostri, e il Centenario sarà arricchito dalla collaborazione culturale con Treccani: l'Istituto della Enciclopedia Italiana, che nel 2025 ha celebrato a sua volta i suoi 100 anni, dedicherà per la prima volta nella sua storia una pubblicazione a un club calcistico.