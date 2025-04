Capello: "Ranieri sta facendo un lavoro fantastico a Roma"

"La Roma in corsa per la Champions? Penso che quello che sta facendo Ranieri è un lavoro fantastico, unico. Da come corre dovrebbero stare attenti tutti perché sta recuperando posizioni su posizioni, anche se devo dire che la vittoria del Bologna con l'Inter, per la Roma è stata un po' un allontanamento dal quarto posto". Lo ha detto l'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, sulla corsa Champions.

"Ct del Brasile? Ancelotti è un allenatore tra i più importanti del mondo, che ha vinto più di tutti, è il numero uno in assoluto e sta facendo un lavoro fantastico. Per Ancelotti potrebbe essere l'ultima competizione importante da vincere, un titolo con il Brasile. Di sicuro lo conosco molto bene ed è molto intelligente", ha aggiunto Capello parlando dell'ipotesi che Carlo Ancelotti vada a fare il ct del Brasile.

"Le critiche ad Ancelotti al Real? Conosco il club e la stampa spagnola, e quando decidono di non gradire qualcuno...è irrispettoso, i trofei vinti non bastano. Carlo cerca di fare del suo meglio, ma quest'anno ha avuto difficoltà perché la squadra manca di equilibrio. Sono mancati giocatori importanti come Carvajal a destra o Kroos nell'organizzazione del centrocampo", ha spiegato Capello che ha poi sottolineato come "con Vnicius, Mbappé e Bellingham, tutti pensavano che sarebbe stata una passeggiata, ma non è stata una passeggiata".

L'ex tecnico del Real ha poi parlato dello spogliatoio del Real Madrid: "Quello che Carlo ha detto sull'impegno dei giocatori, solo lui può dirlo. Non mente e dice sempre la verità. È la verità per il Real Madrid, perché tutti, quando è iniziata la Champions League, hanno detto che erano il candidato numero uno", ha concluso Capello.