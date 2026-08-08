Due anni dopo lo splendido oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024, la sistemazione è... approvata. Thomas Ceccon sorride sui social e con una serie di post condivisi su X racconta il suo ritorno nella capitale francese, dove nei prossimi giorni scenderà in vasca per le sue gare agli Europei di nuoto.

Si sta bene, piscina 15’ a piedi, cibo buono, camera ok — Thomas Ceccon (@ThomasCeccon01) August 7, 2026

Il fuoriclasse azzurro, che nell'estate 2024 aveva vinto la medaglia d'oro nei 100 dorso, si è fatto 'rivedere' sui social, con tanto di nuovo look bohemienne (con barba e capelli lunghi), raccontando ai suoi tifosi i dettagli della sua avventura nella rassegna continentale. Ceccon, che due anni fa era stato pizzicato a dormire sui prati per l'assenza di aria condizionata nella sua camera, ha subito rassicurato i follower: "Si sta bene, camera ok".

Il campione veneto ha dato anche qualche altra indicazione, spiegando di approvare il cibo e di avere la piscina a circa un quarto d'ora a piedi dal suo alloggio