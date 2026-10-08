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Uefa, Ceferin si candida per un quarto mandato

Il presidente del massimo organismo del calcio europeo ha annunciato la sua intenzione a Berlino di fronte alla federazioni nazionali. Una scelta che ribalta quanto aveva dichiarato nel 2024

Aleksander Ceferin - Ipa/Fotogramma
Aleksander Ceferin - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 17.02
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Aleksander Ceferin cambia rotta e si prepara a correre per un quarto mandato alla guida della Uefa. Il presidente del massimo organismo del calcio europeo ha comunicato la sua decisione ai rappresentanti delle 55 federazioni nazionali, riuniti a Berlino. Una scelta che, di fatto, ribalta quanto dichiarato dallo stesso Ceferin nel febbraio 2024. All'epoca il dirigente sloveno aveva infatti assicurato che non avrebbe cercato la rielezione, nonostante la modifica dello statuto Uefa avesse aperto la strada alla possibilità di un quarto mandato. Ceferin, eletto per la prima volta nel 2016, era stato protagonista di un acceso confronto proprio sulla modifica delle regole che gli avrebbero consentito di rimanere alla guida dell'organizzazione oltre i precedenti limiti. Negli ultimi mesi, però, l'ipotesi di una nuova candidatura era diventata sempre più concreta. Le indiscrezioni avevano alimentato le aspettative fino all'annuncio arrivato durante l'incontro di Berlino. A 58 anni, Ceferin si prepara dunque a chiedere nuovamente il sostegno delle federazioni europee per proseguire il proprio mandato alla guida della Uefa. Le elezioni si terranno ad Astana in Kazakistan il 22 aprile 2027.

Lo scontro con Infantino e il futuro della Fifa

La decisione arriva in un momento delicato anche nei rapporti tra Uefa e Fifa. L'organismo europeo ha avviato iniziative per mettere in discussione la posizione di Gianni Infantino alla presidenza della Federcalcio mondiale. Il confronto si è intensificato anche dopo che Infantino ha accantonato il controverso progetto relativo alla vendita a investitori privati di partecipazioni nelle competizioni della Fifa. Ceferin, però, non sarà personalmente lo sfidante di Infantino. Il presidente Uefa ha infatti escluso la possibilità di candidarsi alla guida della Fifa. L'obiettivo sarebbe piuttosto quello di individuare un candidato capace di raccogliere un consenso ampio all'interno del mondo del calcio. Il prossimo appuntamento chiave sarà quindi l'elezione del presidente della Fifa, prevista il 18 marzo 2027 a Rabat in Marocco. Ceferin lavorerà alla ricerca di un nome che possa rappresentare una candidatura condivisa e confrontarsi con Infantino. Nel frattempo, sul fronte europeo, la sua decisione di puntare al quarto mandato apre una nuova fase alla guida della Uefa e conferma il ruolo centrale del dirigente sloveno negli equilibri del calcio internazionale.

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uefa ceferin infantino fifa
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