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Champions League, oggi Feyenoord-Como - Diretta

I lariani sfidano in trasferta gli olandesi nella seconda giornata della massima competizione europea per club

Cesc Fabregas - Ipa
Cesc Fabregas - Ipa
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14 ottobre 2026 | 17.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Como. Oggi, mercoledì 14 ottobre, la squadra guidata in panchina da Cesc Fabregas, affronta in trasferta gli olandesi del Feyenoord allo stadio De Kuip, in un match valido per la seconda giornata di Champions League. All'esordio i lariani hanno sconfitto in casa per 4-1 il Lipsia, mentre la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst, è stata sconfitta per 5-1 in trasferta dal Barcellona.

Nella terza giornata di Champions League, tra una settimana, il Como ospiterà il Manchester United, mentre il Feyenoord, farà visita al Betis Siviglia.

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champions league fabregas como feyenoord
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