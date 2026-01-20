Champions League, la Juventus prova ad abbattere il tabù Benfica

Abbattere un tabù per centrare la terza vittoria consecutiva in Champions League e blindare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La Juventus, mercoledì sera allo Stadium, ospita il Benfica nella penultima giornata della Phase League della competizione. In nove incroci europei, i torinesi hanno vinto appena una volta a fronte di sette sconfitte e un pareggio. I bianconeri, per gli esperti Sisal, partono nettamente favoriti a 1,85 contro il 4,50 dei lusitani mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Il Goal, a 1,75, si fa preferire, seppur di poco, al No Goal, in quota a 2,00: di conseguenza un risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 in favore dei padroni di casa mentre pagherebbe 14 volte la posta quello per i ragazzi di Mourinho. In questa ottica un Ribaltone, a 7,25, non è da escludere al pari di un gol dalla panchina, a 2,50, visto che sia Spalletti che Mourinho potrebbero attingere all’intera rosa nel corso del match. Proprio i due tecnici, visto il loro temperamento focoso, dovranno limitarsi perché un’ammonizione è data a 5,00 per entrambi. Jonathan David e Loïs Openda, a 2,40, sono i maggiori indiziati per entrare nel tabellino dei marcatori mentre Kenan Yildiz, gol o assist a 2,25, è pronto per una notte da protagonista. Mourinho si affida a Vaggelīs Pavlidīs, a segno a 3,25.

L’Atalanta, al contrario della Juventus, vuole consolidare il suo posizionamento tra le migliori otto della Phase League di Champions, un traguardo che significherebbe volare direttamente agli ottavi della competizione. La Dea riceve l’Athletic Bilbao il quale non sta certo vivendo la sua stagione migliore. Gli esperti Sisal vedono Krstovic e compagni favoriti a 1,72, il pareggio dato a 3,60 e il blitz basco a 5,00. Si preannuncia una partita molto tirata con un primo tempo che potrebbe terminare in parità, ipotesi in quota a 2,20. Molto probabile che l’Atalanta si scateni nella ripresa visto che, tutti e 8 i gol siglati in Europa, sono arrivati nella seconda frazione di gara: la Dea a segno dal 45esimo in poi è offerta a 1,52. Un gol da fuori area, a 3,75, è nelle corde del match così come una sfida dove nessuno tirerà indietro la gamba: lo scenario in cui l’arbitro estrae almeno 5 cartellini è in quota a 2,50. Charles De Ketelaere ha già lasciato il segno in due occasioni in Champions: la terza rete è data a 3,25. Attenzione poi a Lazar Samardžić possibile uomo assist a 5,00. L’uomo più pericoloso dell’Athletic rimane sempre Nico Williams, gol o assist a 3,50.