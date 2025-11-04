circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, prosegue l’imbattibilità dell’Inter, a 1.03 con il Kairat Almaty

- AFP
- AFP
04 novembre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prosegue senza intoppi il cammino dell’Inter nel girone unico di Champions League. I nerazzurri - primi a punteggio pieno con 9 punti insieme a PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid - ospitano a San Siro i kazaki del Kairat Almaty - terzultimi con un solo punto - in un match che sembra già scritto. Nessun dubbio sulla vittoria degli uomini di Chivu per gli esperti di Sisal, che quotano il segno 1 a un rasoterra 1,03, il successo della squadra kazaka a Milano sarebbe un’impresa da 50 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 20,00. L'Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite nei gironi di Champions senza concedere gol, unica squadra capace di collezionare 10 clean sheet nella prima fase del torneo, dall'inizio della scorsa stagione: l’ipotesi che si salga a 11 partite senza impegnare Sommer è molto probabile, a 1,40. I nerazzurri potrebbero dilagare, l’ipotesi di segnare almeno 4 gol è infatti a 1,72. Lautaro Martinez, con 3 gol in 2 partite giocate, è l’indiziato numero uno per entrare nel tabellino marcatori, a 1,50, forte la candidatura anche di Pio Esposito, a 1,57 e Bonny, a 1,75.

Decisamente più impegnativa la trasferta dell’Atalanta al Velodrome contro il Marsiglia, imbattuto in 14 delle ultime 15 partite ufficiali disputate in casa, con 12 vittorie e 2 pareggi. La Dea, che arriva dalla prima sconfitta in campionato con l’Udinese e che non vince da 6 turni, non ha il pronostico degli esperti di Sisal a favore, i francesi sono infatti avanti a 2,10, il successo dei nerazzurri è a 3,25, a 3,75 il pareggio. La gara sembra orientata verso lo spettacolo, con entrambe a segno a 1,52 e l’Over 2,50 a 1,57. De Zerbi, come sua abitudine, schiererà una formazione offensiva, in cui le stelle saranno Aubameyang e Greenwood, in gol rispettivamente a 2,25 e 2,40. Juric risponde con Lookman, che torna titolare dopo il turno di riposo in Serie A, in gol a 3,25, e De Ketelaere, marcatore a 4,00. Ballottaggio ancora da sciogliere tra Krstovic e Scamacca, le cui possibilità di andare a segno sono rispettivamente a 2,50 e 3,50.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions League Inter Kairat Almaty Atalanta Marsiglia Udinese
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza