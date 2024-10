Champions, Liverpool-Bologna 2-0: gol di Mac Allister e Salah

Sconfitta a testa alta per il Bologna nel tempio del calcio di Anfield Road. I rossoblù non sfigurano al cospetto di una delle big del calcio europeo come il Liverpool ma devono arrendersi 2-0 per i gol Mac Allister all'11' e Salah al 75'. Prova di spessore dei ragazzi di Italiano che se la giocano a viso aperto con una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. I Reds restano a punteggio pieno in classifica con 6 punti in due partite, mentre i felsinei restano fermi a quota 1. Tra tre settimane gli inglesi faranno visita al Lipsia, mentre gli emiliani saranno ospiti dell'Aston Villa.

Subito Liverpool pericoloso al 2' dopo una combinazione tra Salah e Gravenberch, palla in mezzo, Nunez non riesce a deviare e Posch in qualche modo libera. I rossoblù all'8' recuperano palla nella metà campo avversaria con Orsolini che si accentra e tenta il tiro: palla abbondantemente larga. Al 9' gol annullato a Dallinga. L'olandese, scattato in profondità, aveva eluso l'intervento di Alisson e depositato il pallone in rete. All'11' i padroni di casa passano in vantaggio: manovra al limite dell'area, palla a destra per Salah che mette in mezzo per l'inserimento di MacAllister che da due passi mette in rete. Al 15' annullata una rete anche ai Reds con Nunez per fuorigioco dello stesso uruguayano. Al 19' Liverpool ancora pericoloso, conclusione in diagonale di Szoboszlai, palla fuori di poco.

Al 22' altra buona azione dei Reds in profondità con palla per Nunez che controllo e calcia ma troppo centrale, para Skorupski. Al 28' buona pressione del Bologna che ruba palla, poi conclusione di Ndoye deviata, palla contro la traversa ma ravvisato ancora un fuorigioco. Al 32' emiliani vicinissimi al pareggio, Ndoye raccoglie su una respinta di Alisson e conclude sul palo esterno. Al 33' ancora Bologna, Urbanski impegna severamente Alisson che fa una grande parata e salva i suoi. Nel finale di tempo la squadra di Slot torna a comandare il gioco con i felsinei costretti sulla difensiva.

Nella ripresa si riparte senza cambi e al 9' Robertson si prende l'ammonizione per un fallo su Posch. All'11' ospiti pericolosi con Orsolini che va al tiro: Alisson fa buona guardia e para. Al 15' Slot inserisce Diogo Jota al posto di Nunez. Al 17' doppio cambio per Italiano escono Beukema e Urbanski, entrano Casale e Aebischer. Al 18' brivido per il Bologna sull'asse Gravenberch-Salah con la conclusione dell'egiziano che finisce di poco a lato. Al 26' doppio cambio per la squadra di casa con Robertson e Luis Diaz fuori e Tsimikas e Gakpo in campo.

Alla mezz'ora arriva il raddoppio di Salah. L'egiziano riceve palla come di consueto sulla destra, si accentra, finta un passaggio, rientra ancora e scarica un potente sinistro all'incrocio dei pali che batte Skorupski. Al 34' Italiano richiama in panchina Dallinga e Ndoye, entrano Castro e Iling Jr. Con grande generosità il Bologna chiude all'attacco ma il Liverpool si difende con ordine fino al fischio finale.