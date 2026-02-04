circle x black
Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell'Inter che ha firmato un assist al debutto

Il francese è stato decisivo nella rete di Bonny contro il Torino in Coppa Italia

Issiaka Kamate - Ipa/Fotogramma
04 febbraio 2026 | 22.00
Redazione Adnkronos
Issiaka Kamate si prende l'Inter. Oggi, mercoledì 4 febbraio, il giovane esterno nerazzurro ha esordito in prima squadra nella sfida contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Kamate si è fatto notare già nel primo tempo, dimostrando di non sentire particolarmente pressioni ed emozioni, e confezionado l'assist per il gol del vantaggio di Bonny al 35'.

L'esterno francese ha sprintato sulla destra, superando un avversario in dribbling e mettendo un cross perfetto a centro area per il colpo di testa vincente dell'ex centravanti del Parma. Ma chi è Kamate?

Chi è Issiaka Kamate

Issiaka Kamate è un esterno francese, di stampo offensivo, di 21 anni, classe 2004, nato ad Aulnay-sous-Bois, nella periferia di Parigi. Dopo aver iniziato a giocare in due squadre locali è stato notato dagli scout dell'Inter, che lo hanno portato in Italia. Qui Kamate ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile nerazzurro, arrivando fino alla Primavera, dove è stato allenato proprio da Cristian Chivu, e diventando punto fermo dell'Under 23.

Nell'ultima stagione l'Inter lo ha girato in prestito prima in Portogallo, all'AVS FS, e poi al Modena, in Serie B, club con cui i nerazzurri hanno un rapporto privilegiato, come dimostra l'operazione che ha portato a Milano Yanis Massolin. Tornato dal presito Kamate diventa punto fermo dell'Under 23 in Serie C ed entra nel giro della prima squadra, trovando oggi l'esordio, e il suo primo assist, con l'Inter 'dei grandi'.

