Inter, Chivu e il tocco di mano di Ricci: "Var avrà fatto check, no?"

Polemiche dopo il derby vinto dal Milan 1-0

Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
09 marzo 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il rigore non assegnato all'Inter nel finale del derby contro il Milan continua a far discutere. Nell'immediato post partita della sfida valida per la 28esima giornata di Serie A, e vinta proprio dai rossoneri 1-0 grazie al gol di Estupinan, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha lasciato trasparire, seppur provando a dissimularla, tutta la sua rabbia per il tocco di mano in area di Ricci, giudicato non da calcio di rigore dall'arbitro Doveri.

"C'è un Var e un Avar che hanno fatto un check, o almeno credo", ha detto con qualche polemica Chivu nel post partita, "non ho niente da dire, preferisco pensare alla prestazione e analizzare i miei errori".

Cos'è successo a San Siro

Succede tutto in pieno recupero. Sugli sviluppi di uno degli ultimi cross del match, Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan, con il pallone che finisce sul braccio di Ricci, che poi ha liberato. I giocatori dell'Inter hanno chiesto subito il penalty, ma l'arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto.

Le immagini mostrano il netto intervento con il braccio del centrocampista rossonero, che ha poi tentato di ritrarre il braccio per evitare il contatto con la sfera, ma finendo per 'addomesticare' il pallone e impedire quindi una potenziale azione pericolosa all'Inter. Immediate le polemiche, continuate anche oltre il triplice fischio.

