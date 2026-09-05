Il campione del ciclismo mondiale Tadej Pogacar ha chiuso la stagione agonistica 2026 e tornerà in bici solo il prossimo anno. Lo sloveno ha però rinnovato il suo contratto con la Uae Team Emirates-XRG fino al 2032. "Il team UAE Emirates-XRG è orgoglioso di annunciare che Tadej Pogačar ha prolungato il suo contratto con la squadra fino alla fine della stagione 2032", l'annuncio sui social del team. "Fin dall'inizio, questa squadra è stata come una casa per me. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032. Ho ancora molto da raggiungere in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che la squadra mi ha dimostrato e sono entusiasta di ciò che potremo continuare a costruire insieme", le parole di Pogacar.

A seguito della caduta alla Vuelta, Tadej non tornerà a correre in questa stagione per concentrarsi completamente sul suo recupero e sulla riabilitazione. “In questo momento, la cosa più importante è recuperare correttamente e dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno”, ha aggiunto lo sloveno. "Guarisci presto, Tadej. Ci rivedremo nel 2027", annuncia il suo team. Le conseguenze della caduta di sabato scorso dove ha rimediato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra - per la quale è stato operato -, una frattura cervicale C7 stabile e multiple abrasioni hanno costretto il campione a fermarsi.

Poi a proposito della sua caduta nella corsa spagnola lo sloveno ha ammesso che "non è così che avrei voluto concludere la mia stagione, ora la cosa più importante è recuperare completamente e dare al mio corpo il tempo necessario. E' stata una stagione ricca di momenti speciali e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme", ha concluso Pogacar.