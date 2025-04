Cicloturismo, con Laduesse la Calabria protagonista alla Fiera di Bologna

Torna Laduesse e riparte dalla Fiera del Cicloturismo di Bologna, in programma nel fine settimana (4-6 aprile). L’evento cicloturistico in calendario per il 1 giugno tra i monti del Parco Nazionale del Pollino e il mare della Riviera dei Cedri (laduesse.com), in provincia di Cosenza, è tra i protagonisti della Fiera come co-espositore negli spazi della Regione Calabria.

L'appuntamento di Bologna riunisce tutto il mondo del cicloturismo, istituzioni, aziende e ‘player’ di un settore in crescita che guarda con sempre maggiore attenzione alla Calabria. Laduesse presenta alla Fiera tutte le novità dell’edizione 2025: i 3 percorsi (Classic, Sunset, Sprint) aperti e tutti, per ogni tipo di bici e ebike, studiati sulle esigenze dei cicloturisti; il collegamento con la Catasta e con il cuore del Parco Nazionale del Pollino; il tracciato ‘Calabria trail’, riservato a gravel e Mtb, per un fine settimana (31 maggio/1 giugno) in piena libertà e in modalità ‘unsupprted’ alla scoperta delle meraviglie calabresi.

Laduesse è un evento organizzato dall’Asd Serragiumenta e si svolge in collaborazione con Calabria straordinaria, Fenice comunicazione e Toursearcher e il patrocinio dei comuni interessati. Il percorso si snoda tra Altomonte, Firmo, Lungo, Acquaformosa, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant’Agata d’Esaro, Belvedere Marittimo, Sangineto, in gran parte sulla Ciclovia dei Parchi della Calabria. Laduesse è un evento a carattere non competitivo, a partecipazione libera, non è un evento a tempo, non è una gara e lo scopo è quello di valorizzare il patrimonio culturale, storico, naturalistico e enogastronomico di un territorio pieno di sorprese. Al centro de Laduesse ci sono le emozioni, da condividere con un gruppo di amici o in autonomia, tutto in sella a una bici.