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Us Open, Cobolli e la 'battutaccia' a Bencic: "Non in quel senso..."

Il tennista azzurro ha perso la finale del torneo di doppio misto

Cobolli e Bencic - X
Cobolli e Bencic - X
27 agosto 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli e una 'battutaccia' agli Us Open 2026. Il tennista azzurro ha giocato da protagonista il torneo di doppio misto dello Slam americano, arrivando fino alla finale in coppia con la svizzera Belinda Bencic. I due hanno eliminato, tra gli altri, anche Carlos Alcaraz e Serena Williams, prima di perdere l'ultima partita contro i cechi Jakub Mensik e Karolina Muchova.

Nonostante la sconfitta però, né Cobolli né Bencic hanno perso il sorriso, tanto che durante la premiazione c'è stato spazio per un simpatico siparietto e per una battuta un po' imbarazzante. "Belinda, sei un dono. Mi piace tanto giocare con te. Mi piace stare con te... ma non in quel senso", ha detto Cobolli, scoppiando a ridere, insieme al pubblico, mentre la compagna di doppio si metteva una mano sul volto.

"Sei un'incredibile compagna di squadra. Avrai sempre un tifoso e troverai sempre supporto in me. Grazie di tutto. Grazie per quello che mi hai dato ogni giorno in queste settimane e anche nelle settimane in cui abbiamo giocato in passato", ha continuato Cobolli, "ti auguro buona fortuna per il torneo. Meriti di vincere un Grande Slam un giorno".

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