Cobolli, crisi nera: eliminato al primo turno anche a Dallas

Il tennista azzurro non è riuscito a conquistare vittorie in questo inizio di stagione

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
11 febbraio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
Continua la crisi nera di Flavio Cobolli. Per il tennista azzurro il 2026 si è aperto in salita, con il romano che non è riuscito a conquistare nessuna vittoria nei tre tornei disputati, tra cui gli Australian Open. L'ultima eliminazione è arrivata nell'Atp di Dallas da Jack Pinnigton Jones, numero 181 del mondo, che arrivava al primo turno da qualificato. Il britannico si è imposto su Cobolli in due set, con il netto punteggio di 6-2, 6-2 in meno di un'ora di gioco, 54 minuti per la precisione.

Per Flavio, al momento al ventesimo posto della classifica generale, si tratta come detto della terza sconfitta stagionale in altrettante partite (e tornei) disputate. La prima era arrivata agli Australian Open, quando Cobolli si arrese in tre set a un altro britannico, Arthur Fery, anche lui qualificato, che ha vinto con un 7-6 (1), 6-4, 6-1 in una partita segnata dai problemi intestinali accusati dall'azzurro fin dal primo punto.

Nessun problema fisico, ma stesso esito nell'Atp di Montpellier. Qui Cobolli ha incrociato Luca Nardi, nel derby azzurro degli ottavi di finale, cedendo in due set 6-2, 6-3. Un inizio di stagione deludente insomma per Flavio, che si era allenato con Carlos Alcaraz nella offseason ma senza riuscire a partire forte come lo spagnolo, vincitore a Melbourne.

