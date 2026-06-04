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Roland Garros, Cobolli come Nadal: "Uso la sua stessa doccia"

Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale dello Slam di Parigi

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
04 giugno 2026 | 07.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Flavio Cobolli come Rafa Nadal al Roland Garros. Il tennista azzurro ha raggiunto, per la prima volta in carriera, la semifinale dello Slam di Parigi, battendo Felix Auger-Aliassime nei quarti e regalandosi il derby tutto azzurro con Matteo Arnaldi per un posto in finale. Tra i segreti di Cobolli c'è anche un riferimento 'superstizioso' all'ex tennista spagnolo, vincitore per ben 14 volte al Roland Garros.

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"Prima di tutto sono molto contento di essere seduto qui e aver vinto questa partita. Significa molto per me raggiungere per la prima volta una semifinale Slam. È un sogno che si avvera. Io sono un po' superstizioso, ma non a livelli folli", ha raccontato Cobolli in conferenza stampa dopo la vittoria contro Auger-Aliassime, "però questa settimana sono stato un po’ più fissato del solito: vado nello stesso ristorante, scelgo lo stesso menu alla stessa ora. E soprattutto uso la stessa doccia di Nadal".

Cobolli, insomma, sta cercando di incarnare appieno lo 'spirito' di Nadal, una vera e propria leggenda sul Philippe-Chatrier, che gli ha dedicato una targa in campo: "Ho un aneddoto legato a quella doccia: una volta ho cercato di 'rubargliela', lui ha bussato e ho dovuto sbrigarmi perché mi stava aspettando. Mi disse che quella era la sua doccia da 14 anni. Quindi penso che il mio rito principale in questo torneo sia proprio utilizzare quella doccia".

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