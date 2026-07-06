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Wimbledon, il programma di oggi: da Paolini a Cobolli, tutti i match e dove vederli

I due azzurri giocheranno in contemporanea su Centrale e campo numero 1

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
06 luglio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ottava giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, torna in campo l'azzurra Jasmine Paolini, finalista sull'erba londinese due anni fa. L'azzurra, testa di serie numero 13, aprirà il programma sul campo centrale alle 14.30 contro la filippina Alexandra Eala. Tocca anche a Flavio Cobolli che aprirà le danze sul campo numero uno alle 14 contro l'australiano Alex De Minaur. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, il programma di oggi

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:

Centrale, dalle 14:30

Paolini-Eala

Dimitrov-Fery

Lehecka-Zverev

Campo 1, dalle 14

Cobolli-De Minaur

Keys-Noskova

Fritz-Bublik

Campo 2, dalle 12

Krueger-Kostyuk

Bouzkova-Mertens

Wimbledon, dove vedere i match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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