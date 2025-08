Finale ad alta tensione tra Flavio Cobolli e Ben Shelton. Nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto a fine partita è andata in scena una stretta di mano piuttosto tesa tra i due, con l'americano che aveva frainteso un gesto dell'azzurro. Tutto è successo dopo che Shelton ha realizzato il match point con cui ha battuto Cobolli in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6 (1), volando così ai quarti di finale del torneo canadese.

“He just made a gesture in the tiebreaker and I asked him about it. He said it wasn’t towards me so we’re cool.”



Ben Shelton on the heated post match exchange with Flavio Cobolli after defeating him 6-4, 4-6, 7-6 (7-1) in the round of 16 in Montrealpic.twitter.com/6rcu1CsmtF