Jannik Sinner prepara... la sua racchetta, ma quando gioca? Il tennista azzurro è arrivato a Cincinnati, dove affronterà da campione in carica il Masters 1000 americano, al via il 5 agosto, e prima dell'allenamento si è dedicato a una routine piuttosto particolare. Sinner si è infatti occupato personalmente di avvolgere con cura il nastro attorno al manico, per favorire l'aderenza, mentre chiacchierava e sorrideva con il suo team.

Al suo fianco, inquadrato in un video condiviso dall'account ufficiale del torneo di Cincinnati, c'era anche Umberto Ferrara. L'ex fisioterapista coinvolto nel caso Clostebol tornato nel team di Sinner dopo l'addio di Marco Panichi, alla vigilia di Wimbledon. Ferrara aveva già seguito Jannik durante i suoi allenamenti a Montecarlo dove aveva ripreso la preparazione in vista dell'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà negli US Open 2025, ultimo Slam dell'anno a cui arriverà, anche in questo caso, da campione in carica.